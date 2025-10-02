Kenya oltre la savana: inaspettato e affascinante

ECOTURISMO DEL FUTURO - Tra le aree più innovative in tema di turismo sostenibile in Africa orientale c’è l’altopiano di Laikipia, dove si sperimentano modelli pionieristici di conservazione ambientale che coinvolgono attivamente gli abitanti del luogo. Un esempio sono Ol Pejeta Conservancy e Mugie Conservancy, due riserve che sono diventate veri e propri santuari della biodiversità, ospitando specie rarissime come gli ultimi due esemplari viventi di rinoceronte bianco settentrionale e scimpanzé sottratti al bracconaggio o al commercio illegale. In stretta collaborazione con le comunità locali, queste realtà promuovono progetti virtuosi che coniugano salvaguardia ambientale, ricerca scientifica e sviluppo socioeconomico sostenibile per le comunità locali. In questo contesto di crescente attenzione alla sostenibilità, il Kenya ha lanciato all’inizio del 2025 il brand Adventure - Magical Kenya, con l’obiettivo di promuovere un’ampia gamma di proposte legate al turismo attivo ed esperienziale, offrendo informazioni dettagliate e ispirazioni di viaggio per scoprire le meraviglie naturali e culturali degli altopiani centrali.



Per maggiori informazioni: www.magicalkenya.com