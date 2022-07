Parchi naturali del Kenya: i magnifici quattro

Il Kenya, patria di fauna selvatica unica e diversificata, offre incredibili bellezze naturali e sensazionali opportunità di avvistamento di animali selvatici come elefanti, leoni, giraffe, zebre, uccelli di numerose specie, fenicotteri, rinoceronti e tanti altri: osservarli, senza ovviamente disturbarli, è un'esperienza memorabile per gli occhi e il cuore del viaggiatore.

Conosciuta come la "terra dell’autentico safari", il Kenya è la destinazione iconica del safari africano. Più di 45 parchi nazionali e oltre 100 riserve offrono ai viaggiatori un'esperienza unica e magica, come nessun'altra altrove. Si possono ammirare i Big Five (elefante, il bufalo del Capo, il leopardo, il leone e il rinoceronte) e altri innumerevoli esemplari di magnifica fauna selvatica in molti modi: passeggiando, in mongolfiera, a cavallo, veicoli per l'osservazione degli animali, elicotteri oppure comodamente dal proprio lodge o dal campo tendato. Ecco i più iconici parchi nazionali kenyoti.





Amboseli National Park -

Nairobi National Park -

Tsavo East National Park -

Lake Nakuru National Park -

Incoronato dal Monte Kilimangiaro, la vetta più alta dell'Africa, l'Amboseli National Parks è uno dei parchi più famosi del Kenya. Il nome "Amboseli" deriva da una parola Maasai che significa "polvere salata", ed è uno dei posti migliori in Africa per osservare da vicino grandi branchi di elefanti.A breve distanza in auto dal centro di Nairobi. Ampie pianure erbose e cespugli di acacie sparse ospitano un'ampia varietà di fauna selvatica tra cui il rinoceronte nero in via di estinzione, leoni, leopardi, ghepardi, iene, bufali, giraffe e diversi uccelli con oltre 400 specie registrate. I visitatori possono godersi i siti picnic del parco, tre campeggi e i sentieri per gli escursionisti.La vista di elefanti rosso polvere che sguazzano, rotolano e si spruzzano a vicenda con le acque blu notte del fiume Galana, ombreggiato da palme, è una delle immagini più suggestive dell'Africa. Questo, insieme all'altopiano di Yatta lungo 300 chilometri, la colata lavica più lunga del mondo, rende l'avventura diversa da qualsiasi altra nello Tsavo orientale. Il parco costituisce la più grande area protetta del Kenya e ospita la maggior parte dei mammiferi più grandi, vasti branchi di polvere: elefanti rossi, rinoceronti, bufali, leoni, leopardi, branchi di ippopotami, coccodrilli, waterbucks, kudu minori, gerenuk e il prolifico la vita degli uccelli comprende 500 specie registrate.Sul fondo della Great Rift Valley, circondato da praterie boscose e cespugliose, si trova il bellissimo Parco Nazionale del Lago Nakuru. I visitatori possono godere dell'ampia diversità ecologica e dei vari habitat che vanno dal lago Nakuru stesso alla scarpata circostante e alle pittoresche creste. Il Parco Nazionale del Lago Nakuru è l'ideale per il birdwatching, l'escursionismo, il picnic e i safari.Per maggiori informazioni: www.magicalkenya.com