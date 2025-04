Le dieci spiagge più belle dell’Australia

BAY OF FIRES - Per la prima volta la Tasmania ha conquistato la vetta della classifica: a guadagnare il titolo di “migliore spiaggia d'Australia” è un intero tratto di costa incontaminata lungo 10 chilometri nella Bay of Fires, che si estende con una serie di insenature incantevoli da The Gardens a Binalong Bay. Il suo nome pare derivi dal fatto che il capitano Tobias Furneaux, navigando nel 1773 lungo la costa della Tasmania, avvistò dei fuochi accesi dagli aborigeni, che illuminavano la linea costiera. Tuttavia, il nome potrebbe anche derivare dal lichene arancione che cresce sulle rocce di granito della baia e il cui colore ricorda quello del fuoco. Si trova sulla splendida costa nord-orientale della Tasmania, un angolo di paradiso che si estende per oltre 50 km da Binalong Bay a sud fino a Eddystone Point a nord. La sezione settentrionale della baia fa parte del Parco Nazionale di Mount William, dove c’è una serie di spiagge incontaminate, lagune cristalline e scogliere rocciose, in un caleidoscopio di colori fra le calde sfumature arancioni delle rocce di granito, la sabbia bianca come la neve e le acque turchesi che lambiscono dolcemente la costa. Binalong Bay è la spiaggia principale dell’area, ideale per nuotare, fare surf o semplicemente rilassarsi. Le acque cristalline e la ricca vita marina attorno ai reef rendono questa zona un paradiso anche per immersioni e snorkeling.



WOOLGOOLGA - Woolgoolga, conosciuta come "Woopi", è una destinazione balneare ideale nel Nuovo Galles del Sud. È facilmente accessibile e offre una varietà di attività per tutti, dai surfisti alle famiglie. La zona è nota per il suo paesaggio costiero e il nuovo Woolgoolga Whale Trail, che è uno dei migliori punti per avvistare le balene durante la migrazione. Inoltre, l'esperienza culturale Gumbaynggirr permette ai visitatori di esplorare la cultura indigena locale.



EMILY BAY LAGOON - L'Isola di Norfolk è descritta come una perla nascosta nel Pacifico meridionale, con la famosa Emily Bay che offre nuotate sicure e snorkeling in acque calme. La baia è circondata da una ricca storia culturale, con siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Gli appassionati di avventura possono esplorare il surf e il birdwatching, mentre il turismo ecologico è un elemento centrale dell'identità dell'isola.



NORTH KIRRA BEACH - North Kirra, situata nella Gold Coast del Queensland, è considerata la migliore spiaggia aeroportuale d'Australia. I visitatori possono facilmente accedere alla spiaggia dopo essere atterrati all'aeroporto di Coolangatta. La spiaggia offre un'atmosfera tranquilla, ampie vedute sulla costa e opportunità per sport acquatici, con diverse opzioni di ristorazione nelle vicinanze.



LITTLE LAGOON - Little Lagoon nella Shark Bay è una spiaggia unica, con un ecosistema straordinario e acque tranquille, perfette per famiglie e avventure acquatiche. La zona è famosa per la sua biodiversità e offre opportunità di esplorazione e relax, con attrazioni come Monkey Mia e le antiche Stromatoliti. È un luogo ideale per nuotare, fare picnic e godere di tramonti mozzafiato.



FISHERY BAY - Fishery Bay in South Australia è conosciuta per la sua bellezza naturale e il legame con le Prime Nazioni locali. La spiaggia è ideale per famiglie, con onde più piccole e dolci, e offre opportunità per il surf e l'esplorazione della fauna marina. La zona è un santuario per uccelli e fauna marina, rendendola un luogo perfetto per una gita di un giorno.



1770 - 1770 nel Queensland è un ambiente costiero meraviglioso, noto per la sua bellezza naturale e la possibilità di esplorare la costa in kayak o SUP. La zona è storicamente significativa, essendo stata visitata dal Capitano Cook. I visitatori possono godere di tramonti spettacolari e partecipare a tour anfibi fra mare e terra nel Parco Nazionale di Eurimbula.



SCARBOROUGH BEACH - Scarborough Beach a Perth è una delle spiagge più sviluppate d'Australia, con un'ampia gamma di servizi e attività. La spiaggia è sorvegliata tutto l'anno e offre accesso per persone con disabilità. Le nuove strutture hanno reso Scarborough una destinazione costiera di livello mondiale, con un'atmosfera vivace e accogliente.