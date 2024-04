Piscine naturali nel Western Australia: un tuffo nel paradiso

Nel cuore della regione del Pilbara, si trova una piscina naturale nata all'interno di una grotta circondata da pareti di roccia. Questa zona custodisce alcuni dei più antichi tesori naturali, come la Spa Pool, che sorge tra le rocce antichissime della Hamersley Gorge. Una bellissima cascata, inoltre, alimenta la piscina naturale; non c’è da stupirsi che questa località sia una vera e propria mecca per fotografi, viaggiatori ed esploratori di tutto il mondo. A seconda del punto dal quale lo si osserva e dal momento della giornata, il colore della roccia dentro la grotta cambia sfumature, variando da tinte del grigio a quelle del rosso.Impossibile non farsi tentare da un tuffo nell’acqua turchese di questa bellissima piscina naturale, magari dopo una faticosa camminata tra i numerosi sentieri della catena montuosa Hamersley Ranges.

Bell Gorge, Gibb River Road

La Gibb River Road, celebre percorso per un road trip ricco di avventura nel Western Australia, regala un'ampia gamma di attrazioni per i viaggiatori, tra cui rinfrescanti soste in piscine naturali. Una tappa imperdibile è la visita alla Bell Gorge, situata nel cuore del King Leopold Range Conservation Park. Questa incantevole gola naturale è uno dei gioielli del Kimberly: la piscina nasce grazie a una maestosa cascata che si getta nella gola attraverso gradoni di roccia. Nelle vicinanze, i visitatori possono approfittare di un'area dedicata al campeggio, immergendosi completamente nella bellezza selvaggia della natura. Non lontano da qui si trova, inoltre, il Bell Gorge Wilderness Lodge, un resort che offre sistemazioni esclusive in tende da safari lussuose, complete di bagno privato e veranda. Gestito dalla comunità aborigena locale, il lodge promette, tra le sue molte attrazioni, una vista mozzafiato sulla millenaria catena montuosa del King Leopold Range.





Emma Gorge e Zebedee Springs

Proseguendo il viaggio lungo la Gibb River Road, si avrà l’occasione di vedere altre due imperdibili piscine naturali che affascineranno i viaggiatori: Emma Gorge e Zebedee Springs. Queste due località si trovano all'interno del suggestivo El Questro Wilderness Park, nella zona est del Kimberley. Per raggiungere Emma Gorge, una delle gole più celebri e spettacolari di questa zona, è necessario percorrere un sentiero per circa un’ora, per poi trovarsela davanti: posta ai piedi di una parete rocciosa alta 65 metri, la pozza è alimentata da una piccola cascata e da una sorgente calda, che crea un ambiente magico e unico. Proseguendo sempre attraverso il parco, non si può perdere l’esperienza di un tuffo presso le sorgenti Zebedee Springs. Dopo una suggestiva passeggiata attraverso una fitta foresta di palme, si raggiunge la piscina naturale: una vera e propria oasi. Da notare che queste due località (Emma Gorge e le Zebedee Springs) sono accessibili solo durante le ore mattutine.





Greens Pool, Denmark

All’interno del parco nazionale di William Bay, a 15 km dalla cittadina di Denmark e nel sud del Western Australia, si trova uno dei più incredibili paesaggi naturali della costa, un vero paradiso. Greens Pool (il nome di questa spiaggia) presenta un’acqua verde smeraldo, una spiaggia di sabbia bianca e grandi rocce che proteggono la baia dalle onde dell’oceano, garantendo la creazione di una sorta di piscina naturale con acqua calma e cristallina. Greens Pool è un luogo ideale per nuotare e per fare snorkeling e immersioni. Non lontano da qui è possibile ammirare le Elephant Rocks, enormi massi scolpiti dall'acqua che ricordano degli elefanti. Il William Bay National Park, con i suoi panorami paradisiaci, si trova a breve distanza in auto da Denmark.