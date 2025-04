Fantastica Aruba e le sue spiagge più belle

EAGLE BEACH - Due chilometri di fine sabbia bianca affacciati sul mare turchese di Aruba: nel 2025, i Travellers' Choice Awards di TripAdvisor hanno celebrato ancora una volta la straordinaria bellezza di Eagle Beach, assegnandole tre prestigiosi riconoscimenti. Eletta miglior spiaggia dei Caraibi, seconda nella classifica globale e terza tra le spiagge più belle del mondo, Eagle Beach continua a incantare con il suo fascino senza tempo e la sua atmosfera incontaminata. Grazie alla sua sabbia bianca e fine, Eagle Beach è da sempre una delle spiagge più premiate di Aruba, piccola isola dei Caraibi che, grazie alla sua posizione lontano dalla rotta degli uragani, gode di un clima soleggiato e ideale tutto l’anno. Situata sulla costa occidentale dell'isola, Eagle Beach ospita diversi resort ed è facilmente accessibile. Da marzo a novembre, Aruba è infatti uno dei luoghi di nidificazione preferiti da diverse specie di tartarughe marine che anno dopo anno tornano a depositare le uova sulle sue spiagge.



TRES TRAPI - Sulla costa nord-occidentale di Aruba, Tres Trapi è una piccola insenatura nascosta, un vero gioiello per gli amanti dello snorkeling. Più che una spiaggia, è un passaggio verso un mondo sottomarino straordinario, con acque cristalline che rivelano stelle marine adagiate sulla sabbia e banchi di pesci tropicali. Qui, con un po’ di fortuna, è possibile avvistare alcune specie di tartarughe marine, protagoniste indiscusse di questo angolo segreto. L’accesso al mare avviene attraverso una scalinata naturale scavata nella roccia calcarea, conducendo a un fondale che varia da pochi centimetri fino a 3-5 metri di profondità. Protetto e riparato, Tres Trapi è perfetto per chiunque voglia esplorare le meraviglie dell’oceano, dai principianti agli snorkeler più esperti.



MALMOK BEACH - Più a nord, Malmok Beach si distingue per la sua stretta lingua di sabbia incastonata tra la costa rocciosa. Le sue acque limpide e poco profonde offrono uno scenario ideale per lo snorkeling, tra scogliere e relitti sommersi. Catamarani e barche a vela si fermano regolarmente appena al largo, regalando ai visitatori l’opportunità di tuffarsi in un mare trasparente e ricco di vita marina.



BOCA CATALINA - A breve distanza, Boca Catalina è una baia appartata perfetta per chi cerca relax e avventura. La sua sabbia bianca e soffice è facilmente accessibile da una scalinata che porta direttamente alla riva. Durante la settimana, questo angolo di paradiso è un rifugio di pace, mentre nei weekend si anima con famiglie locali e snorkeler attratti dalle sue acque calme e trasparenti. Qui, pesci tropicali danzano tra i coralli e la sabbia chiara, offrendo un’esperienza subacquea indimenticabile. A soli cinque minuti di auto dai resort di Palm Beach, lungo la strada panoramica che porta al Faro California, Boca Catalina è una delle perle più affascinanti di Aruba.



ARASHI BEACH - Proseguendo lungo la costa, Arashi Beach incanta con la sua sabbia bianca e soffice, lambita da onde leggere. Dotata di cabanas ombreggiate, un bar accogliente e un ampio parcheggio, questa spiaggia unisce comfort e natura incontaminata. Talvolta, il bar sulla spiaggia ospita musica dal vivo, aggiungendo un tocco di atmosfera caraibica. Le sue acque limpide e tranquille sono ideali per lo snorkeling, mentre le onde moderate offrono divertimento sia ai nuotatori che agli amanti del bodyboard. Perfetta per chi cerca un mix di relax e avventura, Arashi Beach è anche uno dei punti migliori per ammirare il tramonto su Aruba, con il sole che si immerge nell’oceano in un tripudio di colori.



ANDICURI BEACH E DOS PLAYA - Lontano dalle spiagge più conosciute, Andicuri Beach e Dos Playa offrono uno scenario selvaggio e autentico, perfetto per gli amanti dell’avventura. Situata sulla costa più ventilata di Aruba, Andicuri Beach è un rifugio nascosto incastonato tra imponenti scogliere di corallo. Le sue onde imponenti la rendono un paradiso per i bodyboarder, che qui si sfidano in emozionanti competizioni. Tuttavia, qui la balneazione e sconsigliata e le forti correnti la rendono adatta solo ai nuotatori molto esperti. Poco distante, la suggestiva Black Stone Beach cattura lo sguardo con il suo raro ponte naturale in pietra calcarea a triplo arco, un luogo affascinante da esplorare. All’interno del Parco Nazionale Arikok, Dos Playa incanta con le sue due baie scolpite nella pietra calcarea, circondate da dune dorate e vegetazione selvaggia. Questa spiaggia remota è il sogno di ogni surfista esperto, con onde potenti che si infrangono sulla riva in un paesaggio mozzafiato. Essendo un’area protetta, Dos Playa non dispone di strutture turistiche, e nuotare qui è sconsigliato a causa delle forti correnti. Tuttavia, è una tappa imperdibile per chi vuole scoprire il lato più selvaggio di Aruba.



BOCA GRANDI, BABY BEACH - Situate nella zona più a Sud di Aruba, Boca Grandi e Baby Beach offrono due esperienze opposte ma ugualmente spettacolari. Boca Grandi è un paradiso per i kitesurfer esperti, grazie ai costanti alisei e alle onde impetuose che la rendono una delle spiagge più adrenaliniche dell’isola. Qui, la forza dell’oceano scolpisce una distesa selvaggia di sabbia dorata, dove il mare restituisce conchiglie, coralli e curiosità da esplorare. Il nuoto è sconsigliato a causa delle forti correnti, ma lo spettacolo dei kitesurfer che solcano il cielo con le loro vele colorate rende questa spiaggia una meta affascinante anche per chi preferisce restare a riva. A soli cinque minuti di distanza, Baby Beach è l’opposto di Boca Grandi: un’oasi di tranquillità perfetta per famiglie e nuotatori di ogni livello. Questa iconica baia a mezzaluna è protetta da una barriera naturale che mantiene le acque calme e poco profonde, ideali per una nuotata rilassante o per lasciarsi cullare dal mare turchese.