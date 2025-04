È Cala Goloritzé (Nuoro) la spiaggia più bella al mondo del 2025

Cala Goloritzé è la spiaggia più bella del mondo secondo l'annuale classifica The World's 50 Best Beaches. La distesa di ciottoli bianchi e l'acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, è definito "un anfiteatro mistico" dai giudici che hanno stilato la classifica, realizzata con un sondaggio a cui hanno risposto più di 1.000 professionisti del settore viaggi. E c'è anche un'altra spiaggia italiana in classifica, La Pelosa di Stintino (Sassari): curiosamente si trova in 50esima posizione. Cioè, l'Italia (meglio, la Sardegna) apre e chiude la classifica regolando la concorrenza di località esotiche come Filippine, Thailandia o Seychelles.