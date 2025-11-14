Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A "Dritto e Rovescio"

Super auto personalizzate, la nuova moda tra i Paperoni: modifiche fino a 10 mila euro

Finiture ad hoc e customizzazioni su richiesta: il business delle quattro ruote non sembra spaventare chi può permetterselo 

14 Nov 2025 - 10:50
© Da video

© Da video

Auto che costano come case: è la nuova moda dei ricchi. Il business delle auto di lusso non sembra conoscere crisi e sono sempre di più i clienti esigenti che non cercano solo un'auto, ma che vogliono un'esperienza a tutto tondo, personalizzando il proprio mezzo e renderlo esclusivo.

Le modifiche ad hoc

Le modifiche ad hoc  "Dritto e rovescio" ha mostrato alcune delle vetture a disposizione di chi può permetterselo. "Si può arrivare a spendere anche 100 o 200 mila euro - spiega al programma di Rete 4 Gianmarco Tittarelli -, per alcune delle autovetture che abbiamo personalizzato. Tra queste, per esempio, abbiamo replicato il quadro La notte stellata di van Gogh su un Audi GT e-tron RS. Realizziamo anche interni su misura, fino al pomello del cambio. Rendiamo uniche le vetture, in base all'esigenza del proprietario: per esempio possiamo colorare gli interni di un colore particolare, inserire le iniziali del proprietario sui sedili".

Leggi anche

Speciale Motori 2025: Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, Polestar 5, Ferrari 849 Testarossa, Ducati Multistrada V4 Rally

Bmw iX1, dalle prealpi al mare con la eDrive20, la "piccolina" dei suv full-electric di Monaco

Materiali extra lusso

 Per un'altra auto, invece, Tittarelli mostra una copertura in fibra di carbonio: "Abbiamo tantissimi materiali che vengono realizzati per produrre la sensazione di manifattura". E ancora: interni led, che vengono fatte uscire dal tessuto: "In questo modo - aggiunge il venditore -, la sensazione è quella di riprodurre il cielo stellato. Una personalizzazione del genere può costare anche diecimila euro e per noi è all'ordine del giorno. Gli interni sono in vera pelle, rigorosamente fatte a mano".

auto