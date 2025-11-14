Super auto personalizzate, la nuova moda tra i Paperoni: modifiche fino a 10 mila euro

Per un'altra auto, invece, Tittarelli mostra una copertura in fibra di carbonio: "Abbiamo tantissimi materiali che vengono realizzati per produrre la sensazione di manifattura". E ancora: interni led, che vengono fatte uscire dal tessuto: "In questo modo - aggiunge il venditore -, la sensazione è quella di riprodurre il cielo stellato. Una personalizzazione del genere può costare anche diecimila euro e per noi è all'ordine del giorno. Gli interni sono in vera pelle, rigorosamente fatte a mano".