Bmw iX1, dalle prealpi al mare con la eDrive20, la "piccolina" dei suv full-electric di Monaco

LʼItalia è il terzo mercato al mondo per BMW X1, dietro Germania e Stati Uniti. Da anni è il modello BMW più venduto nel nostro Paese e questo la dice lunga sull’importanza che la Casa di Monaco attribuisce alla terza generazione del suo Suv entry level. Ma non fatevi però ingannare dalla parola “entry”, la X1 e la variante elettrica iX1 sono tuttʼaltro che piccole. L'abitacolo della iX1 è ampio e dietro tre adulti non stanno scomodi. La "piccola" suv elettrica ha forme robuste, che la fanno sembrare più grande e a distinguerla dalla versione termica ci sono solo pochi dettagli di colore blu nei paraurti, nelle fiancate e intorno alla mascherina col doppio rene, che è "cieca", date le minime esigenze di raffreddamento di un motore elettrico rispetto a uno a combustione interna.