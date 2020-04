Nuova BMW X1, arriva la versione xDrive 25e

Un Suv BMW che sviluppa più di 200 cavalli, fa i 7 secondi sullo 0-100 ma consuma appena due litri di benzina per fare 100 chilometri. Il “sogno” di una BMW del genere porta il nome di X1 xDrive 25e ed è la versione ibrida elettrica plug -in del Suv, divenuto uno dei best-seller globali della Casa bavarese.

BMW aveva lanciato la nuova X1 appena 6 mesi, annunciando per marzo la versione ibrida ricaricabile. Lʼemergenza sanitaria ha, ovviamente, ridotto la portata di questʼesordio, che però ha ambizioni notevoli, volte quasi a scalzare le motorizzazioni diesel nelle preferenze della clientela. E ciò per banali ragioni di efficienza: la versione xDrive 25e percorre in modalità elettrica (a zero emissioni) fino a 55 km, abbassando i consumi medi e anche le emissioni di CO2 attorno ai 43 g/km, in linea per usufruire degli incentivi statali (ecobonus).

Suv potente, dal look muscolare e con le quattro ruote motrici, il modello abbina il motore 3 cilindri 1.5 turbo benzina da 125 CV, montato sullʼavantreno, a un motore elettrico da 70 kW (95 CV), che fornisce trazione alle ruote posteriori. Lavorando insieme, i due propulsori sviluppano 220 CV di potenza e una coppia di 385 Nm, sì da staccare unʼaccelerazione da brividi (7 secondi appunto da 0 a 100 km/h) e una velocità massima di 192 orari. In modalità elettrica però, questa è limitata a 135 km/h. I prezzi della BMW X1 xDrive 25e partono da 48.020 euro.

