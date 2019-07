La sfida dei Crossover 27 luglio 2019 07:40 BMW X1, restyling e versione ibrida plug-in A marzo la versione da ecobonus xDrive25e

Restyling nel look e nella gamma motori per BMW X1, il crossover più piccolo della Casa bavarese. La carrozzeria assume un design più robusto, muscolare, e cattura lʼocchio per la dinamicità delle fiancate, che ospitano 4 nuovi tipi di cerchi. Debuttano anche tre nuove tinte di carrozzeria: Jucaro Beige metallizzato, Misano Blue esclusivo delle versioni M Sport e il distintivo Individual Storm Bay sempre metallizzato.

Soprattutto ci sono le nuove motorizzazioni a gasolio sDrive16d a trazione anteriore e xDrive25d da 170 CV e con trazione integrale, che rispettano adesso la normativa Euro 6d sulle emissioni. La motorizzazione più potente è una gran bella versione, capace di uno scatto sullo 0-100 in soli 6,6 secondi. Come una vera sportiva BMW! Insomma un bel maquillage per BMW X1, un modello che ha rafforzato le vendite globali del brand, introducendolo in un segmento dʼaccesso al mercato. Il nuovo crossover sarà disponibile già a fine estate in ben 16 varianti, con motori a 3 e 4 cilindri benzina e diesel, cambi manuale o automatici a doppia frizione e trazione a due o quattro ruote motrici.