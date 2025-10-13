Speciale Motori 2025: Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, Polestar 5, Ferrari 849 Testarossa, Ducati Multistrada V4 Rally

Se siete amanti delle due ruote, questa settimana vi portiamo a Borgo Panigale, perchè Ducati ha presentato la nuova Multistrada V4 Rally, che nella versione 2026 è diventata ancora più globetrotter. Questa nuova Rally è frutto di anni di sviluppo della famiglia Multistrada V4, modello con cui Ducati per prima ha introdotto nel segmento un motore V4 con albero controrotante, derivato dalla MotoGP, e sistemi radar come l’Adaptive Cruise Control e il Blind Spot Detection. Oggi la Multistrada V4 “Rally” è una moto che migliora ulteriormente la sua capacità di affrontare tutte le strade e se cliccate nel video qui sopra, capirete perchè. Le sue consegne avranno inizio nel prossimo mese di novembre.