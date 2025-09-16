Logo Tgcom24
BMW M2 CS: più potente e più leggera

La M2 nella serie limitata CS beneficia di interventi tecnici mirati e di un'estetica specifica. Il prezzo parte da 115.000 euro.

16 Set 2025 - 02:10
bmw
nuova bmw m2
bmw m

