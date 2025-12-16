Logo Tgcom24
Elon Musk sempre più "paperone", è il primo a valere oltre 600 miliardi

16 Dic 2025 - 09:43
© Ansa

© Ansa

Elon Musk sempre più ricco. Il paperone mondiale è diventato il primo uomo al mondo con un patrimonio stimato di 600 miliardi di dollari. Lo riporta Forbes, secondo cui Musk ha appena raggiunto questo traguardo grazie alla valutazione in forte aumento dell'azienda aerospaziale SpaceX. L'azienda è infatti attualmente valutata 800 miliardi di dollari, in aumento rispetto al dato di 400 miliardi dello scorso agosto, con la ricchezza di Musk (che possiede il 42% di SpaceX) aumentata di conseguenza di 168 miliardi di dollari, per un totale di 677 miliardi contando anche gli altri asset posseduti da Musk, in primis le quote in Tesla.

