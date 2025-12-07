Musk definisce l'Ue "quarto Reich" e X chiude account pubblicitario di Bruxelles

Il dirigente afferma inoltre: "Avete effettuato l'accesso all'account pubblicitario inattivo per sfruttare una vulnerabilità nel nostro Ad Composer, pubblicando un link che induceva gli utenti a credere che si trattasse di un video e aumentando artificialmente la sua portata. Come forse saprete, X ritiene che tutti debbano avere pari voce in capitolo sulla nostra piattaforma. Tuttavia, sembra che voi riteniate che le regole non debbano applicarsi al vostro account. Il vostro account pubblicitario è stato chiuso".



Dopo l'annuncio, da Bruxelles arriva una presa di posizione. Un portavoce dell'esecutivo Ue precisa che l'istituzione "utilizza sempre tutte le piattaforme di social media in buona fede" e che l'attività si limita all'uso degli strumenti che le piattaforme rendono disponibili per gli account istituzionali, citando in particolare il sistema "Post Composer" di X. La Commissione ricorda inoltre di aver interrotto nell'ottobre 2023 qualsiasi forma di pubblicità o servizio a pagamento sul social, sottolineando che la sospensione "è ancora valida". L'esecutivo respinge quindi l'ipotesi di un uso improprio degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.