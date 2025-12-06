Musk: "L'Ue va abolita, sovranità torni ai singoli Stati"

Il magnate risponde così alla multa elevata da Bruxelles e riceve il sostegno di una parte di Europa
© Afp
"L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". Lo afferma Elon Musk su X. Queste parole arrivano dopo la multa per 120 milioni che l'Ue ha elevato all'imprenditore perché il suo X "viola la trasparenza". Immediate le reazioni pro e contro.
Dopo quasi due anni di indagine segnati da pressioni e battute d'arresto, l'Ue, dunque, ha multato X per 120 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali (Dsa), la storica normativa europea concepita per porre fine al Far West online che obbliga le piattaforme tech a una maggiore trasparenza e responsabilità sui contenuti illegali e dannosi che inondano lo spazio digitale.
Per le tasche di Musk un buffetto più che uno schiaffo, ma dopo l'ira dell'Amministrazione Usa, è arrivata anche la reazione del magnate a cui seguono dalla stessa Europa messaggi di solidarietà.
"L'attacco della Commissione a X dice tutto. Quando i padroni di Bruxelles non riescono a vincere il dibattito, chiedono multe. L'Europa ha bisogno di libertà di parola, non di burocrati non eletti che decidono cosa possiamo leggere o dire. Tanto di cappello a Elon Musk per tenere il punto". Lo scrive su X il premier ungherese Viktor Orban, all'indomani della sanzione inflitta dall'esecutivo di Ursula von der Leyen alla piattaforma social, la prima nel quadro del Digital services act europeo.
Il leader dell'ultradestra olandese, Geert Wilders, insorge contro l'Europa all'indomani della sanzione inflitta da Bruxelles alla piattaforma di Elon Musk, la prima nel quadro del Digital services act europeo. "Nessuno vi ha eletto. Non rappresentate nessuno. Siete un'istituzione totalitaria e non sapete nemmeno scrivere le parole libertà di parola. Non dovremmo accettare la multa di X, ma abolire la Commissione europea", scrive Wilders anche lui sul suo account di X.
Zingaretti (Pd): "Parole di Musk confermano che serve svolta per un'Europa più forte" "Le dichiarazioni dell'amministrazione Usa e di Elon Musk di queste ore lo confermano: serve una svolta per un'Europa più unita, forte e solidale, capace di affrontare il futuro con sicurezza e protezione. Non soli e più deboli, come vorrebbe la destra nazionalista". Lo scrive Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.