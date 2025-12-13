SpaceX valutata 800 miliardi, sarebbe la prima società privata al mondo

In una lettera ai dipendenti Bret Johnsen, direttore finanziario di SpaceX, ha affermato che la società intende acquistare 2,56 miliardi di dollari di azioni dagli azionisti a 421 dollari per azione, quasi il doppio del precedente prezzo interno delle azioni. Nella lettera, ottenuta dal New York Times, Johnsen ha anche accennato a una possibile offerta pubblica. "Se accadrà davvero, quando accadrà e a quale valutazione sono ancora altamente incerti, ma il pensiero è che, se eseguiremo brillantemente e i mercati collaboreranno, un'offerta pubblica potrebbe raccogliere una somma significativa di capitale".