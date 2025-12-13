Logo Tgcom24
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Mondo
di proprietà di Elon Musk

SpaceX valutata 800 miliardi, sarebbe la prima società privata al mondo

Una vendita di azioni interne a 421 dollari ciascuna consentirebbe all'azienda di Elon Musk di superare quella di intelligenza artificiale OpenAI, attualmente valutata circa 500 miliardi di dollari

13 Dic 2025 - 06:05
© Ansa

© Ansa

SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, si avvia a essere valutata 800 miliardi di dollari. Una vendita di azioni interne a 421 dollari ciascuna farebbe diventare SpaceX l'azienda privata più preziosa al mondo, superando l'impresa di intelligenza artificiale OpenAI, attualmente valutata circa 500 miliardi di dollari.

La società produttrice di razzi e satelliti ha comunicato ai dipendenti venerdì che avrebbe acquistato azioni interne in un'operazione che la valuterebbe intorno agli 800 miliardi di dollari. E ha dichiarato di prepararsi per una potenziale offerta pubblica iniziale l'anno prossimo.

La lettera di Johnsen ai dipendenti di SpaceX

 In una lettera ai dipendenti Bret Johnsen, direttore finanziario di SpaceX, ha affermato che la società intende acquistare 2,56 miliardi di dollari di azioni dagli azionisti a 421 dollari per azione, quasi il doppio del precedente prezzo interno delle azioni. Nella lettera, ottenuta dal New York Times, Johnsen ha anche accennato a una possibile offerta pubblica. "Se accadrà davvero, quando accadrà e a quale valutazione sono ancora altamente incerti, ma il pensiero è che, se eseguiremo brillantemente e i mercati collaboreranno, un'offerta pubblica potrebbe raccogliere una somma significativa di capitale".

