Australia, scatta il divieto social media per i minori di 16 anni

È entrato in vigore in Australia il primo divieto al mondo ai social media per i minori di 16 anni. "Salve studenti, sono il primo ministro e vorrei parlarvi direttamente di una cosa molto importante - ha affermato il premier australiano Anthony Albanese in un video pubblicato sui media -. Sapete meglio di chiunque altro cosa significa crescere con algoritmi, velocità infinite e la pressione che ne può derivare. Ecco perché abbiamo preso questa decisione per sostenervi". Secondo l'ufficio statistico del Paese, in Australia ci sono cinque milioni di bambini sotto i 16 anni e un milione tra i 10 e i 15 anni.