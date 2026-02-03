Spagna: verso lo stop ai social per i minori di 16 anni
Il provvedimento fa parte di un pacchetto di misure volte a contrastare gli abusi delle piattaforme e garantire un ambiente digitale sicuro
© Ansa
Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in visita a Dubai negli Emirati Arabi per il World Government Summit, ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social network ai minori di 16 anni e obbligherà le piattaforme digitali ad adottare sistemi efficaci per verificare l'età degli utenti. Il provvedimento fa parte di un pacchetto di cinque misure annunciate dal leader socialista, volto a contrastare gli abusi delle grandi piattaforme e garantire un ambiente digitale sicuro, democratico e rispettoso dei diritti fondamentali.
Le altre misure
Tra le misure annunciate da Sanchez anche la fine all'impunità dei dirigenti affinché siano legalmente responsabili delle violazioni commesse sulle piattaforme digitali di cui sono responsabili; la necessità di qualificare come reato la manipolazione degli algoritmi e l'amplificazione di contenuti illegali e di creare un sistema di tracciamento e quantificazione che consenta di stabilire una "Impronta di odio e polarizzazione", oltre alla necessità di affrontare insieme alla procura le vie per indagare sulle possibili violazioni legali di Grok, TikTok e Instagram.
Altri Paesi stanno decidendo
La Spagna si allinea così ad altri Paesi che hanno adottato o stanno valutando misure restrittive per l’accesso dei minori alle piattaforme digitali. Tra quelli che hanno già adottato il divieto c'è l'Australia, mentre stanno ancora decidendo Francia e Inghilterra.