Tra le misure annunciate da Sanchez anche la fine all'impunità dei dirigenti affinché siano legalmente responsabili delle violazioni commesse sulle piattaforme digitali di cui sono responsabili; la necessità di qualificare come reato la manipolazione degli algoritmi e l'amplificazione di contenuti illegali e di creare un sistema di tracciamento e quantificazione che consenta di stabilire una "Impronta di odio e polarizzazione", oltre alla necessità di affrontare insieme alla procura le vie per indagare sulle possibili violazioni legali di Grok, TikTok e Instagram.