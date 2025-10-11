Australia, il governo pronto allo stop dei social agli under 16

Giro di vite del governo austrialiano per limitare l'accesso ai social ai minori di 16 anni: in arrivo sistemi di verifica dell'età obbligatori. L'obiettivo è proteggere i più giovani dai contenuti nocivi e da fenomeni come il cyberbullismo, ma non mancano le polemiche, soprattutto sul fronte della privacy. La proposta, avanzata dalla Commissaria eSafety Julie Inman Grant durante una relazione al Senato federale, riguarda sei tra le piattaforme più usate al mondo: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat. Secondo Grant, oggi esistono tecnologie sufficientemente mature per permettere l'identificazione dell'età e applicare dunque il blocco in modo efficace. La misura ha già ottenuto l'appoggio del governo australiano, che l'ha definita necessaria per salvaguardare la salute mentale dei minori, spesso esposti a contenuti tossici legati all'immagine corporea, a misoginia e altre forme di pressione psicologica online.