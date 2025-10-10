Elevator AI, sui social spopola il trend del selfie in ascensore: ecco come realizzarlo

Nonostante la popolarità virale di questi contenuti abbia riportato l’app ai vertici delle classifiche degli store Apple e Android, è importante non trascurare un elemento rilevante legato a Meitu. In passato, infatti, alcuni esperti di sicurezza avevano segnalato che, nella versione Android, l’app richiedeva un numero di autorizzazioni piuttosto ampio per un semplice software di fotoritocco — tra cui accesso a numero di telefono, posizione, chiamate e connessioni Wi-Fi. Anche su iOS le richieste di dati erano considerevoli. Meitu, da parte sua, aveva respinto le critiche sostenendo che la raccolta di queste informazioni serviva unicamente a migliorare le funzionalità dell’app e a ottimizzare la pubblicità.