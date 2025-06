Labubu mania: perché è un fenomeno esploso in tutto il mondo

Il prezzo base di uno di questi pupazzetti star si aggira intorno ai 20 euro. Non è possibile sceglierne uno in particolare: vengono venduti nelle "blind box", scatole di cui si ignora il contenuto fino al momento dell'apertura, quindi dopo aver effettuato l'acquisto. I modelli più grandi possono arrivare a costare circa 160 euro. Ci sono poi le serie speciali, gli esemplari rari e da collezione, quelli rivenduti a prezzo maggiorato perché non più in produzione, le edizioni speciali, le collaborazioni esclusive. Negli ultimi giorni, in Cina un Labubu considerato "un pezzo unico al mondo" è stato battuto all'asta per oltre 130mila euro. L'ultima star sedotta da questi mostriciattoli è Pharrell Williams, artista e direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton, che ha messo all'asta tredici esemplari speciali (base di partenza: 300 dollari), più un esemplare unico, che si presume raggiungerà cifre da capogiro. Il ricavato andrà all'Unesco.