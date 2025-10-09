Looksmaxxing, il nuovo fenomeno social: sempre più  uomini sono ossessionati dalla bellezza

In fondo, il looksmaxxing è un'estensione del linguaggio dei videogiochi. Solo che al posto della forza o dell'agilità, qui si parla di simmetria del viso, altezza ideale (tra 1,85 e 1,93 cm), occhi a mandorla, pelle senza imperfezioni, acconciatura degna degli attori di Hollywood. Insomma, un uomo come Jason Momoa, con la mandibola di Robert Pattinson e i pettorali scolpiti. A 17 anni. Siamo di fronte a una nuova frontiera della cura personale o a un fenomeno che amplifica l'insicurezza giovanile? Ed è qui che entrano in gioco i genitori. Quando un figlio inizia a prendersi cura del proprio corpo, fa sport e si mette la crema solare, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ma se la cura diventa maniacale, se si passa ore davanti allo specchio a studiare la simmetria del volto, se la dieta diventa ossessiva, allora è il momento di intervenire.