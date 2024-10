Beauty tips: perché con l'età il volto si svuota e come fare per rimpolparlo

per ottenere questo risultato, può essere utile il trattamento con idrossiapatite di calcio. "Per un effetto ottimale, si può combinare questa sostanza con acido ialuronico cross linkato in modo da stimolare la produzione di collagene ed elastina e avere un effetto liftante dell'epidermide, migliorandone anche la compattezza" sottolinea la d.ssa Puma. L'effetto è graduale e raggiunge la massima visibilità dopo tre mesi circa; dura fino a 18 mesi e, poiché ha anche un leggero effetto riempitivo, questa terapia è indicata per persone che presentano anche una certa lassità cutanea. Così come i bioristrutturanti e gli stimolatori di collagene, anche questo beauty treatment viene effettuando iniettando le sostanze con una cannula: non provoca alcun dolore e consente l'immediata ripresa delle attività sociali.