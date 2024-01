Skincare: la routine ideale per una pelle al top anche in inverno

Nella stagione fredda, infatti, l'epidermide richiede cure aggiuntive per garantire un aspetto sano e una pelle morbida e idratata . Per apparire al meglio occorre una skincare mirata , ricca di principi attivi e ingredienti in grado di nutrirla rafforzando la barriera protettiva dagli agenti atmosferici, compresi smog e inquinamento.

PERCHÉ L'INVERNO PUÒ ESSERE INSIDIOSO la skincare va calibrata in funzione della stagione. Il passaggio da un periodo all'altro, infatti, rappresenta sempre uno choc per la pelle che, proprio per questo motivo, va seguita e supportata. Le problematiche principali riguardano la perdita di idratazione negli strati superficiali dell’epidermide, che può apparire più secca e ruvida oppure perfino più grassa, dato che per difendersi dalle aggressioni esterne aumenta la produzione di sebo in maniera eccessiva, che può dare luogo anche alla possibilità di far comparire imperfezioni come l'acne. Gli sbalzi di temperatura e il freddo, poi, mettono a dura prova la circolazione superficiale: col freddo i vasi sanguigni si contraggono e, quando si torna al caldo, a causa dello choc termico, la pelle diventa rossa e sensibile, un meccanismo naturale che si può gestire inserendo nella skincare prodotti lenitivi e riparatori.

CREME E SIERI ANTI POLLUTION tanto per cominciare, sarebbe opportuno creare una barriera protettiva contro le sostanze inquinanti che in inverno si concentrano più che in altri periodi dell'anno. Una skincare adeguata dovrebbe prevedere strategie cosmetiche da mettere in pratica per contrastare l'invecchiamento precoce della nostra pelle: smog e le polveri sottili comportano un'alterazione del film idrolipidico, cioè della nostra barriera cutanea. Prodotti a base di alghe con proprietà antiossidanti aiutano a rafforzare il sistema di difesa naturale della cute contro gli effetti dei danni quotidiani provocati dall'inquinamento e costituiscono un efficace illuminante per la pelle. "I prodotti biologici composti a base di olio di argan contengono vitamina E antiossidante e quelli a base di olio di rosa masqueta contengono acido retinoico isomero della vitamina A ad azione anti-aging. L’olio di fico d’india ha proprietà idratanti e riparative per la pelle e l’olio essenziale di ylang ylang ha proprietà lenitive e regolatrici della produzione eccessiva di sebo con effetto anti acne. Tutti questi principi attivi spesso vengono combinati in un unico prodotto cosmetico per ottenere un effetto sinergico di ringiovanimento della pelle" sottolinea la dottoressa Giulia Marin, medico estetico, socia ordinaria della Società Italiana di Medicina Estetica SIES e autrice di numerose pubblicazioni nell'ambito della medicina estetica. Inoltre, per contrastare le discromie epidermiche, cioè macchie scure e rossori, sarebbe importante che la crema idratante contenga l'estratto di verbasco, dotato di effetto protettivo contro l’azione dannosa dei raggi solari ultravioletti ideale per illuminare l'incarnato, un ingrediente naturale che agisce in maniera topica per prevenire disomogeneità e donare un incarnato luminoso.

IL LIPBALM CONTRO IL FREDDO la beauty routine non può trascurare la cura e la ricostituzione del volume delle labbra, che hanno una pelle più sottile e in inverno si disidratano facilmente. Per labbra idratate e morbide, basta un lipbalm da applicare più volte durante il giorno con un fattore di protezione solare formulato con ingredienti dall’azione idratante e nutriente come il burro di karitè. Il balsamo labbra ideale è arricchito con un innovativo complesso anti pollution a base di alghe del genere scenedesmus, una specie di alga molto preziosa il cui estratto protegge e rigenera le cellule epidermiche dai danni causati dalla luce UV e blu, donando un bellissimo aspetto della pelle. Il lipbalm più giusto deve idratare e proteggere le labbra secche e screpolate e donare loro un effetto rimpolpante grazie anche alla presenza delle sfere di acido ialuronico.

