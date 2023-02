Bella senza sforzo: cosa non dimenticare mai nella beauty routine

Se da un lato siamo sicure di mettercela tutta, è un fatto che il tempo a disposizione è sempre troppo poco. Come fare dunque per essere più belle e a posto senza troppi sforzi e senza gravare eccessivamente sul budget? Non è impossibile: ecco dunque gli indispensabili e sempre utili suggerimento per mantenere (o conquistare) un aspetto più che gradevole e dedicarci qualche minuto di coccole.

La bellezza fai da te non solo è utile, ma anche indispensabile. Prima di cadere in confusione visionando tutorial sui social capaci d'illudere ognuna di noi di poter raggiungere l'aspetto delle bellissime influencer, meglio far conto sugli indispensabili della nostra bellezza dando l'importanza corretta ai prodotti e oggetti che abbiamo lasciato nel dimenticatoio e che invece sono dei veri alleati per garantirci un aspetto giovane, fresco e curato.



UNA PELLE LISCIA, ANZI LISCISSIMA: ammettiamolo, tutte lo compriamo, ma poi ci dimentichiamo di usarlo. Lo scrub è un must have da temere sempre sottomano e da utilizzare con continuità. La primavera è dietro l'angolo e non bisogna arrivare impreparate e non dimentichiamo che farsi accarezzare dal nostro lui lasciandogli la piacevole sensazione di morbidezza della nostra pelle, liscia e gradevole come non mai, non è affatto da trascurare. Sì quindi ad almeno uno scrub settimanale che prepari l'epidermide al trattamento idratante ed emolliente di cui ha bisogno. Se poi lo facciamo prima di andare a dormire, potremmo completare l'opera indossando una lingerie in seta per un risultato che con il nostro partner non si farà certo attendere.

UN OTTIMO INIZIO: non facciamoci condizionare dal suo aspetto, così neutro e incolore da sembrare del tutto inutile e insignificante. Il primer è un prodotto di bellezza davvero indispensabile capace di regalarci un finish inaspettato. Si tratta di un cosmetico molto semplice da utilizzare, che viene ingiustamente sottovalutato, commettendo un imperdonabile errore. Il primer infatti non serve solo a rendere il make up più duraturo, a opacizzare la pelle rendendola compatta, ma regala al nostro viso un effetto di vero splendore. Fluido o spray non ha importanza: in generale si tratta di un prodotto dal costo contenuto, che non ci costringerà a metter mano pesantemente al nostro budget: trucco e portafoglio ringraziano.



OCCHI DA CERBIATTA: quanto ci piace l'idea di avere uno sguardo ammaliatore, di quelli che non lasciano scampo alle nostre prede? Bene, il segreto c'è ed è il piegaciglia, un oggetto quasi dimenticato che sicuramente abbiamo trovato nel beauty case di nostra mamma o magari della nostra nonna. A dire il vero non si presenta benissimo, sembra quasi un oggetto di tortura, ma in realtà è un aiuto validissimo per rendere le nostre ciglia belle e lo sguardo profondo. Usarlo è più semplice di quanto si pensi: basta una leggerissima pressione e lo sguardo è subito più aperto. Se dopo aver incurvato le ciglia applichiamo poi un abbondante strato di mascara l'effetto sarà strabiliante e non stupiamoci se qualcuno ci chiederà da quale centro estetico siamo appena uscite. Piccole soddisfazioni quotidiane, da non sottovalutare.



SOPRACCIGLIA, VERE PROTAGONISTE: le sopracciglia negli anni hanno conosciuto momenti di grande splendore come anche di totale scomparsa. La grande Mina le ha totalmente abolite dal suo viso, alcune celebrities invece, come Cara Delevingne o Brooke Shields (e prima di loro nel secolo scorso la famosa pittrice Frida Kahlo) ne hanno fatto un tratto distintivo. Oggi più che mai le sopracciglia hanno ritrovato una inaspettata popolarità al punto che la loro cura passa anche attraverso le beauty clinic affinché abbiano un aspetto naturale, siano folte e ben definite. La pinzetta diventa un accessorio indispensabile, ma solo per i ritocchi grazie ai quali le sopracciglia possono incorniciare lo sguardo ed enfatizzare il trucco degli occhi.



BENTORNATI BIGODINI: chi si ricorda di Frenchy, l'indimenticabile aspirante estetista dagli improbabili capelli rosa e con i bigodini in testa in "Grease"? Caparbia e determinata, un insegnamento ce l'ha dato: mai dimenticare l'uso del bigodino per capelli in ordine e sempre a posto. Questi rotoli di plastica erano l’accessorio beauty preferito delle nostre mamme, che prima di andare a dormire li applicavano ciocca per ciocca tanto che al risveglio potevano sfoggiare una messa in piega invidiabile. Oggi i bigodini sono disponibili in una innumerevole quantità di varianti e tornano prepotentemente alla ribalta perché sono indispensabili e super utili per lo styling dei capelli: infatti, sanno regalare un riccio morbido e una chioma perfetta da esibire.