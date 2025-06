Morire per la bellezza, dalla rinoplastica all'intervento al seno: le vittime di chirurgia estetica

Come accaduto a Margaret Spada, morta a 22 anni il 7 novembre a Roma dopo tre giorni di agonia per un intervento di rinoplastica parziale in un centro medico che la ragazza aveva scelto sui social. La struttura, nel quartiere Eur, non era provvista di autorizzazione per quel tipo di intervento; uno dei titolari era privo di specializzazione e non poteva effettuare interventi di chirurgia estetica/plastica non a scopo ricostruttivo. Due medici erano finiti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Venne analizzata anche la cartella clinica dell'ospedale Sant'Eugenio dove Margaret era arrivata già in condizioni gravissime. La giovane si era sentita male mezz'ora prima, appena le era stata somministrata l'anestesia. I medici avevano cercato di rianimarla ma inutilmente. Nel centro medico gli investigatori non avevano trovato documenti, a cominciare dal consenso informato, e nessun atto legato alla contabilità o a pagamenti.