Morta dopo liposuzione, chi è Jose Lizarraga Picciotti il chiacchierato medico indagato

Lo studio del dottor Lizarraga, situato in un appartamento in zona Torrevecchia, a Roma, era diventato un punto di riferimento per chi cercava trattamenti estetici a prezzi contenuti. Offerte come "acido ialuronico e botox trattamento completo a 199 euro" e la promessa di "massima protezione per la tua bellezza" erano il fulcro della sua strategia comunicativa. Attraverso video motivazionali con la colonna sonora di Rocky e frasi d'impatto come "La nostra passione è quella di farti tornare indietro nel tempo… Possiamo farlo", il medico puntava a rassicurare e attrarre una clientela desiderosa di migliorare il proprio aspetto. Nel 2022, Lizarraga Picciotti ha anche ricevuto un riconoscimento come "peruviano all’estero", un premio che ha orgogliosamente condiviso sui suoi canali social. Questo attestato, apparentemente, rafforzava la sua immagine di professionista stimato e integrato.