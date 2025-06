Roma, donna muore dopo una liposuzione in ambulatorio: tre indagati

L'emergenza è iniziata domenica pomeriggio, dopo le ore 17. La donna è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza privata, ma è deceduta intorno alle 20 presso il Policlinico Umberto I. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati tre persone: il chirurgo estetico, l'anestesista e l'infermiera presente durante l'intervento. L'ambulatorio di medicina estetica è stato posto sotto sequestro dalle autorità. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato per chiarire le responsabilità e le eventuali negligenze nella gestione dell'emergenza medica. Il caso riaccende i riflettori sulla sicurezza negli ambulatori di medicina estetica privati e sull'importanza di protocolli di emergenza adeguati durante gli interventi chirurgici, anche quelli considerati di routine.