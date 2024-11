Muore a 22 anni per una rinoplastica: "L'autopsia chiarirà le cause del decesso"

A nulla è servita la corsa in ospedale per cercare di salvare la vita di Margaret Spada. Sono naturalmente in corso le indagini della polizia giudiziaria per accertare quanto accaduto all'interno della clinica. I carabinieri del Nas avrebbero sequestrato documenti e farmaci. Decisiva sarà l'autopsia, disposta dalla procura, per capire le cause della morte della 22enne. Sempre la procura ha avviato un'inchiesta con l'ipotesi di reato per omicidio colposo.