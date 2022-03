Napoli, muore dopo tre interventi estetici in un giorno: aperta un'inchiesta

Si era sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica, eseguiti in un solo giorno.

Ma dopo l'anestesia Vanessa Cella , 37 anni, di Napoli, non si è più risvegliata. Sul suo caso la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta , con ipotesi di omicidio colposo , per adesso contro ignoti. I familiari hanno subito sporto denuncia segnalando un ritardo nei soccorsi: sembra infatti che, dopo l'operazione, la donna abbia avuto un collasso nella clinica dov'era ricoverata e l'ambulanza per portarla in ospedale, con le attrezzature per la rianimazione e la terapia intensiva, abbia "impiegato oltre un'ora".