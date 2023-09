Acerra (Napoli), muore a 21 anni dopo intervento per aumentare il seno

Ad Acerra, in provincia di Napoli, una donna di 21 anni, Alessia Neboso, è morta una settimana dopo l'intervento chirurgico al quale aveva scelto di sottoporsi per aumentare il seno.

La giovane, subito dopo l'operazione, stava bene finché ha iniziato ad accusare i primi dolori. La situazione non migliorava così la famiglia ha deciso di portarla al pronto soccorso di una casa di cura. I medici capiscono subito che le sue condizioni sono gravissime. Nonostante il ricovero, la 21enne muore. La giovane stava per sposarsi e per questo voleva aumentare la taglia del seno, un desiderio, raccontano le amiche, che aveva fin da ragazzina.