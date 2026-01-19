Social vietati agli under 16, Starmer apre: "Dobbiamo tutelare i nostri figli..."

L'ipotesi era emersa il mese scorso sulla scia di quanto annunciato in Australia - primo Paese al mondo a decretare un bando del genere - da un altro governo laburista, quello del premier Anthony Albanese. In passato, la strada di un bando digitale per i minorenni era stata esclusa da Starmer, fin quando, a fine dicembre, il suo governo non aveva rimesso sul tavolo l'ipotesi tramite la ministra Lisa Nandy, titolare del portafogli della Cultura e dei Media. In quell'occasione, Nandy aveva annunciato d'aver disposto un esame approfondito del modello australiano a fronte dei crescenti allarmi sulla "dipendenza" virtuale dei giovanissimi esposti ai cosiddetti "algoritmi predatori".