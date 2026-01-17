Groenlandia, Trump annuncia dazi su alcuni Paesi europei: non c'è l'Italia

Dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia
© Ansa
Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. Su Truth, il presidente annuncia che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. "Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%", afferma il presidente sottolineando che i dazi si pagheranno "fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia".
Per il presidente i dazi "saranno dovuti e pagabili fino al momento in cui sarà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia". "Gli Stati Uniti cercano di concludere questa transazione da oltre 150 anni", continua Trump, "molti presidenti ci hanno provato, e per buoni motivi, ma la Danimarca ha sempre rifiutato. Ora, a causa della Cupola Dorata e dei moderni sistemi d'arma, sia offensivi che difensivi, la necessità di acquisirla è particolarmente importante".
"Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, tutti i paesi dell'Unione Europea e altri ancora per molti anni, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è giunto il momento che la Danimarca restituisca il favore: è in gioco la pace mondiale!". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. "La Cina e la Russia vogliono la Groenlandia e la Danimarca non può fare nulla per impedirlo", ha aggiunto, "attualmente dispongono di due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali aggiunta di recente. Solo gli Stati Uniti d'America, sotto la guida del presidente Trump, possono partecipare a questo gioco, e con grande successo! Nessuno toccherà questo sacro pezzo di terra, soprattutto perché è in gioco la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e del mondo intero".