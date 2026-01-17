Groenlandia, Trump annuncia dazi su alcuni Paesi europei: non c'è l'Italia

"Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, tutti i paesi dell'Unione Europea e altri ancora per molti anni, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è giunto il momento che la Danimarca restituisca il favore: è in gioco la pace mondiale!". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. "La Cina e la Russia vogliono la Groenlandia e la Danimarca non può fare nulla per impedirlo", ha aggiunto, "attualmente dispongono di due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali aggiunta di recente. Solo gli Stati Uniti d'America, sotto la guida del presidente Trump, possono partecipare a questo gioco, e con grande successo! Nessuno toccherà questo sacro pezzo di terra, soprattutto perché è in gioco la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e del mondo intero".