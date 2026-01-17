Groenlandia, Meloni non chiude alla presenza dell'Italia ma "in ambito Nato"

Durante la sua visita in Giappone, il premier ha rafforzato i rapporti bilaterali con il Paese del Sol levante e con la prima ministra Sanae Takaichi, perché - spiega - in "un contesto nel quale le certezze diminuiscono, avere alleati e rafforzare la cooperazione con quelle nazioni che sono affini e solide può fare la differenza". Meloni ricorda quanto sin dall'inizio del suo governo abbia lavorato a un "maggiore protagonismo" in altri quadranti oltre a quello europeo, mediterraneo e americano che restano "riferimenti essenziali".