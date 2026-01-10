Groenlandia, Schlein: "Meloni resta subalterna a Trump"

"Di fronte alle incredibili dichiarazioni del presidente Usa sull'area artica, bastava dire poche cose chiare, che non ho sentito: la Groenlandia non si tocca e nemmeno l'integrità territoriale della Danimarca. Altre cancellerie sono state più nette nei confronti di chi calpesta diritto internazionale e sicurezza Ue, che è anche italiana. Invece è stata ben attenta a non infastidire Trump. Sappiamo che la relazione transatlantica è fondamentale, ma ci si può stare in modo diverso, non subalterno". Lo dichiara a La Repubblica la segretaria del Pd Elly Schlein, negando a suo giudizio una presa di distanza del premier Giorgia Meloni dalla "dottrina Trump" per le relazioni internazionali, nelle risposte in conferenza stampa.