Giorgia Meloni: "Sulla sicurezza risultati non sufficienti, nel 2026 si cambia passo"

"Abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza, chiaramente gli anni di lassismo non sono facili da cancellare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. Detto ciò, "i risultati per me non sono sufficienti", dunque "questo è l'anno in cui si cambia passo e si fa ancora di più", ha continuato Meloni. "Sono moltissime le iniziative che abbiamo varato - ha ricordato il premier -. 30mila assunti tra le forze ordine", "lo sblocco di investimenti fermi da molto tempo" sul tema, "il decreto sicurezza molto contestato dalle opposizioni che ora rivendicano sicurezza", "la lotta alla mafia con 120 latitanti catturati", "il lavoro fatto su Caivano". Tra i provvedimenti "che stiamo studiando" c'è anche quello sulle "baby gang", ha aggiunto Meloni secondo cui "alcuni di questi provvedimenti cominciano a dare risultati: nei primi 10 mesi del 2025 i reati sono calati del 3,5%".