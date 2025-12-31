Meloni chiama Mattarella: "L'Italia farà tutto il possibile per la pace" | Tutti i commenti della politica al messaggio del Presidente

"Il Presidente valorizza il tema della pace e l'importanza del dialogo, anche disarmando le parole, ricordando quanto ripetuto più volte dal Santo Padre. Sono riflessioni opportune e sagge, che spero tocchino menti e cuori di coloro che continuano a parlare di guerra a oltranza. Il Capo dello Stato ha citato anche le Olimpiadi Milano Cortina e ha ricordato il Piano Casa, ricordando la difficoltà delle giovani coppie: è un onore e un dovere, per me e per tutto il governo, continuare a lavorare con energia ed entusiasmo affinché i Giochi Olimpici siano un successo, e un grande piano casa per giovani e famiglie una realtà". Così il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini.



Conte: "Bene Mattarella, difendere sanità, giovani e legalità" "L'appello del Presidente Sergio Mattarella a fare tesoro dei valori della Repubblica - che compie 80 anni nel 2026 - vede il M5S schierato in prima linea a tutela di ciò che ci unisce nella Costituzione: pace, un lavoro giustamente retribuito, giustizia sociale e difesa di sanità pubblica, welfare e ambiente. Tanto più oggi, mentre scelte sbagliate rischiano di ipotecare il futuro di quei valori, di quei diritti. Accogliamo con grande convinzione il richiamo del Capo dello Stato all'impegno contro illegalità e corruzione e l'auspicio per un coraggioso protagonismo dei nostri giovani. Anche nel 2026 saremo impegnati con il coinvolgimento attivo delle più giovani generazioni in un'azione a tutela dei loro diritti, dei loro bisogni, delle loro speranze, rigettando le degenerazioni di quella politica che li giudica, li insulta o li criminalizza spesso e volentieri. La partecipazione e l'impegno affinché i valori della Repubblica non siano ridotti a parole sulla carta ma vivano davvero nella realtà è e sarà sempre al centro della nostra passione e azione politica per un'Italia che stia dalla parte giusta". Così in una nota Giuseppe Conte, presidente M5S.