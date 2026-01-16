Logo Tgcom24
Mondo
Groenlandia, Crosetto: "Bisogna unire, non spaccare"

18.00 GROENLANDIA, TRUMP SVILISCE MILITARI EUROPEI SRV

di Alfredo Macchi
16 Gen 2026 - 19:38
I primi 15 militari francesi che partecipano alla missione internazionale Artic Endurance (resistenza artica) sono già arrivati in Groenlandia. La missione prevede esercitazioni a cadenza ciclica a cui parteciperanno anche soldati tedeschi, svedesi, norvegesi, finlandesi e un ufficiale britannico. L'Italia non manderà militari, a dirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha affermato: "Bisogna unire, non spaccare".

