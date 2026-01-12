Intervenendo alla conferenza degli ambasciatori stranieri a Teheran, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il Paese "non cerca la guerra, ma è pronto ad affrontarla", aprendo a "negoziati equi e basati sul rispetto reciproco". Secondo Araghchi, le proteste a livello nazionale "sono diventate violente e sanguinose per fornire una scusa" a Trump per intervenire: "la situazione è ora sotto controllo totale", ha dichiarato. Il ministro degli Esteri iraniano ha annunciato che Internet, finora interrotto per circa 86 ore, verrà presto ripristinato in Iran, ma che ciò avverrà "in coordinamento con le autorità di sicurezza". La connettività, dice, verrà ripristinata anche per le ambasciate e i ministeri, ma non fornisce alcuna tempistica. Su Al-Jazeera è riportata anche un'altra dichiarazione di Araghchi: l'Iran, dice il ministro, sarebbe in possesso di filmati che mostrano la distribuzione di armi ai manifestanti, aggiungendo che le autorità pubblicheranno presto le confessioni dei detenuti. Afferma che le autorità stanno "seguendo da vicino" gli eventi in corso nelle strade e che le manifestazioni sono state "alimentate e fomentate" da elementi stranieri. Le forze di sicurezza "daranno la caccia" ai responsabili, ha aggiunto.