Proteste in Iran: imponenti manifestazioni a Teheran, a fuoco un palazzo del governo

Proteste in Iran: da Urmia a Kermanshah, passando per la capitale Teheran, in moltissime città iraniane si stanno svolgendo imponenti manifestazioni contro il governo degli Ayatollah. Nella Capitale secondo quanto riportato da testimoni sui social network sarebbe andato a fuoco un palazzo del governo. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza al grido di "questa non è l'ultima battaglia, Pahlavi sta tornando", in riferimento al figlio dello scià Reza Pahlavi, che negli ultimi giorni si è messo a disposizione del popolo iraniano per tornare in patria e guidare il movimento. Secondo Bbc Persian le manifestazioni più imponenti si sono svolte a Teheran e nella seconda città di Mashhad e non sono state disperse dalle forze di sicurezza.