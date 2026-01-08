Proteste in Iran: imponenti manifestazioni a Teheran, a fuoco un palazzo del governo

Blackout di Internet a Teheran e in altre città. Lo ha rilevato Netblocks, una associazione che si preoccupa di monitorare la navigazioen in Rete
Proteste in Iran: da Urmia a Kermanshah, passando per la capitale Teheran, in moltissime città iraniane si stanno svolgendo imponenti manifestazioni contro il governo degli Ayatollah. Nella Capitale secondo quanto riportato da testimoni sui social network sarebbe andato a fuoco un palazzo del governo. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza al grido di "questa non è l'ultima battaglia, Pahlavi sta tornando", in riferimento al figlio dello scià Reza Pahlavi, che negli ultimi giorni si è messo a disposizione del popolo iraniano per tornare in patria e guidare il movimento. Secondo Bbc Persian le manifestazioni più imponenti si sono svolte a Teheran e nella seconda città di Mashhad e non sono state disperse dalle forze di sicurezza.
L'ente di controllo online Netblocks segnalato su X un blackout di Internet a Teheran e in molte città dell'Iran. "L'evento segue una serie di crescenti misure di censura digitale che prendono di mira le proteste in tutto il Paese e ostacolano il diritto del pubblico a comunicare in un momento critico", afferma il gruppo sui social. Non è la prima volta che il regime degli ayatollah ricorre a questo mezzo per rendere più difficile la comunicazione tra i protestanti e per impedire la diffusione all'estero di ciò che accade veramente nel Paese.
Le proteste, alimentate dalle questioni economiche, si sono diffuse in tutto il Paese. Gli attivisti hanno fatto sapere che mercoledì 7 gennaio si sono verificate le manifestazioni più intense, raggiungendo sia le città rurali che le principali metropoli: sembra sia stato il più sanguinoso dei 12 giorni. Le autorità hanno arrestato oltre 2mila persone e sale ad almeno 45 il bilancio dei morti tra i manifestanti durante la repressione, tra cui otto minori. Centinaia di persone sono rimaste ferite.
Il principe iraniano Pahlavi Reza, in esilio da anni negli Usa, è molto attivo da giorni sui media a sostegno delle proteste e viene spesso invocato dai manifestanti come l'alternativa dopo la fine del regime. Anche giovedì 8 gennaio ha scritto sui social un messaggio rivolto al popolo iraniano: "Gli occhi del mondo e di Trump sono puntati su di voi, scendete in piazza e gridate la vostra volontà tutti uniti".