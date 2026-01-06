Iran, diffuso video con spari sui manifestanti in ospedale: il governo apre un'indagine

In un rapporto presentato al Parlamento iraniano, il vice ministro della Sicurezza del ministero dell'Interno Ali Akbar Pourjamshidian, ha dichiarato che "i rivoltosi hanno distrutto edifici governativi nonché veicoli privati e pubblici". Secondo quanto riferito da Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento, Pourjamshidian ha anche sottolineato che "la maggior parte dei feriti sono poliziotti, forze di sicurezza e membri del Basij".