Diritti umani, l'Ue condanna le detenzioni arbitrarie in Iran

L'Unione Europea manifesta una "seria preoccupazione per il ricorso diffuso alla detenzione arbitraria da parte delle autorità iraniane per reprimere le voci critiche all'interno del Paese, in violazione degli obblighi dell'Iran ai sensi della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici". Lo afferma l'Alto rappresentante dell'Ue in una dichiarazione diffusa in relazione all'arresto e alla detenzione di difensori dei diritti umani in Iran. Nella nota, Bruxelles invita inoltre Teheran ad adottare misure immediate. "Invitiamo le autorità iraniane a rilasciare tutte le persone ingiustamente detenute per aver esercitato i loro diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di riunione", si legge nel testo diffuso a nome dell'Unione Europea.