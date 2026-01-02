Iran, almeno dieci morti nelle manifestazioni di protesta

È di almeno dieci morti il bilancio delle vittime della repressione delle manifestazioni di protesta scoppiate in Iran da mercoledì scorso: è quanto riportano i media iraniani. Le manifestazioni sono scoppiate in tutto il Paese, e specialmente nella capitale Teheran, a causa del deprezzamento del rial e del relativo aumento dei prezzi al consumo. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato che le autorità stanno adottando misure per regolamentare il sistema finanziario e bancario del Paese e ha inoltre incaricato il ministro degli Interni Eskandar Momeni di avviare un dialogo con i manifestanti e di ascoltare le loro "legittime richieste".