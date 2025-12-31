Logo Tgcom24
dopo le proteste degli studenti

Ue: "Preoccupano gli arresti in Iran dei difensori dei diritti umani"

La posizione dell'Alto Rappresentante europeo

31 Dic 2025 - 06:50
© Afp

© Afp

"L'Unione Europea esprime seria preoccupazione per il ricorso diffuso alla detenzione arbitraria da parte delle autorità iraniane per reprimere le voci critiche all'interno del Paese, in violazione degli obblighi dell'Iran ai sensi della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici". È quanto rende noto l'Alto Rappresentante a nome dell'Ue sull'arresto e la detenzione dei difensori dei diritti umani. "Invitiamo le autorità iraniane a rilasciare tutte le persone ingiustamente detenute per aver esercitato i loro diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di riunione", si legge nella nota. 

