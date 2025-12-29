Iran, lanciati tre nuovi satelliti con un razzo russo Soyuz

L'Iran ha messo in orbita con successo tre nuovi satelliti utilizzando un razzo russo Soyuz, decollato dall'Estremo Oriente della Russia. A riferirlo è l'agenzia Anadolu, che evidenzia come il lancio si inserisca in una serie di missioni spaziali condotte da Teheran negli ultimi anni, spesso realizzate in collaborazione con Mosca. I satelliti lanciati sono Kowsar 1.5, Paya e Zafar-2. Secondo quanto dichiarato da funzionari iraniani, Kowsar 1.5 rappresenta una versione aggiornata della precedente piattaforma nazionale di telerilevamento ed è progettato per fornire immagini ad alta risoluzione, con particolare attenzione alle applicazioni in ambito agricolo. In una dichiarazione diffusa prima del lancio di domenica, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha ribadito che il programma satellitare iraniano ha finalità esclusivamente civili e scientifiche.