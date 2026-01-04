Logo Tgcom24
Iran, salgono a 16 le vittime delle proteste

Quindici manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. Dimostrazioni estese a 174 località in tutto il Paese

04 Gen 2026 - 12:30
© Da video

© Da video

Non si placa la protesta contro il regime degli ayatollah: almeno 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante sette giorni di proteste in Iran, che si sono estese a 174 località in tutto il paese, con raduni segnalati in 60 città e 25 province. Lo scrive Iran International, un media d'opposizione basato a Londra, secondo cui almeno 44 persone sono state colpite e ferite da proiettili veri o da pistole a pallini sparati dalle forze iraniane durante le proteste.

