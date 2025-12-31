Netanyahu accusa Teheran: terrorismo iraniano anche in Venezuela

L'Iran sarebbe impegnato a diffondere il terrorismo anche al di fuori del Medio Oriente, arrivando fino al Venezuela. E' quanto affermato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha accusato Teheran di sfruttare la propria presenza in America Latina per colpire indirettamente gli Stati Uniti attraverso il traffico di droga. Intervistato dall'emittente statunitense Newsmax, Netanyahu ha dichiarato che l'Iran "sta facendo sentire la loro influenza ovunque, esportando il terrorismo non solo in ogni parte del Medio Oriente, ma anche in Venezuela". Secondo il premier, le autorita' iraniane opererebbero in stretta collaborazione con il governo guidato da Nicolas Maduro, contribuendo a portare attivita' terroristiche nel continente americano. Nel corso dell'intervista, Netanyahu ha inoltre sostenuto che Hezbollah disponga da tempo di una base operativa in Venezuela. "Hezbollah ha una base in Venezuela, ormai da molto tempo", ha detto, aggiungendo che mentre l'organizzazione utilizza le armi contro Israele, "usano la droga contro gli Stati Uniti".