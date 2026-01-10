Iran, Khamenei ha alzato il livello di allerta più che a giugno

La Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha posto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran in uno stato di allerta più elevato rispetto a quello in cui si trovava durante la guerra con Israele l'anno scorso, Lo hanno dichiarato al Telegraph alcuni funzionari della Repubblica Islamica. Il Paese è al 14esimo giorno di proteste. "Il leader ha ordinato alla di mantenere il massimo livello di allerta, addirittura superiore a quello della guerra di giugno", ha detto il funzionario spiegando che Khamenei è in più stretto contatto con le Guardie rivoluzionarie rispetto all'esercito e alla polizia "perché crede che il rischio di defezioni sia pressoché inesistente, mentre altri hanno disertato in passato".