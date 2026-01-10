Logo Tgcom24
POLVERIERA MEDIO ORIENTE

Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta: "Metteremo in ginocchio la Repubblica islamica"

Il figlio dello Scià: "Prepariamoci a conquistare e difendere i centri cittadini"

10 Gen 2026 - 07:02
© Da video

© Da video

Tramite i canali social, Reza Pahlavi, il figlio dello Scià deposto nel 1979 dalla rivoluzione degli Ayatollah, si è appellato alla popolazione dell'Iran per alzare ancora di più il livello della protesta e passare a una vera e propria rivolta contro il regime della Repubblica islamica. "Non vi chiedo più solo di andare in piazza - ha scritto - il nostro obiettivo è di prepararci a conquistare e difendere i centri cittadini. Preparatevi fin da ora a rimanere in strada e a rifirifornirvi degli strumenti necessari".

