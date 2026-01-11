Logo Tgcom24
all'Angelus in piazza San Pietro

Papa Leone XIV: "In Iran e Siria si coltivi con pazienza dialogo e pace"

Non sono mancate parole anche per l'Ucraina

11 Gen 2026 - 12:55
© Ansa

© Ansa

"Il mio pensiero si rivolge a quanto sta accadendo in questi giorni in Medioriente, in particolare in Iran e Siria, dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace, perseguendo il bene comune dell'intera società". Lo ha detto Papa Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro. E sull'Ucraina ha proseguito: "Nuovi attacchi particolarmente gravi, indirizzati soprattutto a infrastrutture energetiche, proprio mentre il freddo si fa più duro, colpiscono pesantemente la popolazione civile. Prego per chi soffre e rinnovo l'appello a cessare le violenze e a intensificare gli sforzi per arrivare alla pace".

papa leone xiv
siria
iran